Perugia-Fermana 1-0, il Grifo riparte da Melchiorri: suo il gol vittoria nel primo test stagionale

Non un'amichevole ma un "allenamento congiunto". Così è stato definito dal Perugia il test di oggi pomeriggio a Cascia, dove è in ritiro il Grifo di Fabio Caserta che ha superato per 1-0 la Fermana (due tempi da 35'). Un test andato in scena rigorosamente a porte chiuse e deciso, come comunicato in una nota dal club, da una rete di Federico Melchiorri che ha 'steso' i pari categoria marchigiani.

Non un caso forse che abbia segnato proprio il 'Cigno di Treia', uno degli ultimi grifoni ad arrendersi alla retrocessione in Serie C e pronto alla sua terza stagione in biancorosso. "Burrai e compagni erano tutti presenti all’allenamento di oggi pomeriggio - si legge nel comunicato del Perugia - tranne Bocci e De Marco, alle prese con cure fisioterapiche, e Monaco e Mazzocchi che hanno effettuato allenamento differenziato. Domani pomeriggio (domenica 13 settembre, ndr) nuova doppia seduta di allenamento a Cascia".