Serie B, Venezia-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Novanta minuti a disposizione per conquistare la salvezza e un solo risultato a disposizione (la vittoria) per blindarla a doppia mandata. Domani sul campo del Venezia nell'ultima giornata della regular-season di Serie B (venerdì 31 luglio, ore 21 con diretta testuale su perugiatoday.it) il Perugia si giocherà un'intera stagione, e in qualche modo il suo futuro. Dopo il beffardo ko casalingo contro il Trapani un pareggio, qualora non arrivassero notizie positive dagli altri campi, potrebbe non bastare al Grifo per evitare i playout.

GYOMBER E ROSI OUT - Oddo insisterà sul suo 4-3-2-1 e sembra orientato a preferire Sgarbi a Rajkovic per sostituire al centro della difesa Gyomber, squalificato come Rosi mentre Di Chiara è infortunato (a sinistra Falasco sempre favorito sul giovane Nzita). A centrocampo ballottaggio tra Nicolussi Caviglia e Dragomir mentre davanti dovrebbero essere confermati Capone e Iemmello, con Melchiorri in panchina e Falcinelli titolare se Buonaiuto non avrà recuperato dai problemi fisici degli ultimi giorni.

I CONVOCATI - Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Angella, Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Righetti, Sgarbi. Centrocampisti: Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

