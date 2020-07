Serie B, Perugia-Trapani: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Out solo l'infortunato terzino sinistro Di Chiara nel Perugia che stasera al Curi contro il Trapani (ore 21, diretta testuale su perugiatoday.it) si giocherà il primo dei due match-point salvezza a disposizine (il prossimo tra quattro giorni a Venezia nell'ultima della regular season di Serie B). Bissare il successo ottenuto sul campo dell'Entella, con Massimo Oddo di nuovo in panchina al posto dell'esonerato Serse Cosmi, darebbe infatti l'aritmetica certezza della permanenza in categoria.

ANCORA 4-3-2-1? - "Partiremo con la difesa a quattro" ha spiegato il tecnico alla vigilia senza però dare ulteriori indicazioni sulla probabile formazione e sul modulo. A Chiavari si è partiti con il 'vecchio' 4-3-2-1 (due poi i cambi in corso d'opera) con Iemmello sostenuto da Capone e Buonaiuto (autore del secondo gol venerdì scorso), ma con quest'ultimo non al meglio Oddo potrebbe variare qualcosa davanti: chance per Melchiorri e Falcinelli ma anche per Dragomir in versione trequartista (con Nicolussi o Kouan in mediana). In difesa dovrebbe essere confermato il terzino destro MAzzocchi, che proprio oggi compie 25 anni.

I CONVOCATI DI ODDO - Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Angella, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Righetti, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

