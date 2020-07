Perugia, la settimana più difficile: tra calcoli, rabbia e paura della C i tifosi all'attacco sui social

"Squadra da incubo" oppure "Chiamate l'esorcista". Un paio di commenti che sintetizzano al meglio lo stato d'animo dei tifosi del Perugia dopo il beffardo ko incassato al Curi dal Trapani, che spinge di nuovo il Grifo sull'orlo del burrone e il popolo biancorosso nell'incubo, appunto, di una retrocessione in Serie C che mai in questi anni era stata così pericolosamente vicina. "Oggi pochi investono in B, in C giusto Berlusconi - scrive qualcuno su uno deitanti gruppi social dedicati al Perugia -. Se non vinciamo a Venezia per 20 anni non ci sarà più calcio a Perugia... minimo". Una paura condivisa: "La C di oggi è peggio della D di 10 anni fa, risalire è quasi impossibile".

Ma di chi la colpa? Ovvio che non venga esantata da colpe la società con l'ironico "Grazie Santopadre e Goretti" a sintetizzare il pensiero comune, mentre c'è chi spera in un presidente "si presenta in sala stampa e invita gli abbonati a riprendere i soldi dell'abbonamento per questo schifo che ci fanno vedere". Ma al 'banco degli imputati' vengono chiamati praticamente tutti: "Salvo solo il magazziniere!!!" precisa qualcuno.

Nel mirino dei tifosi poi i calciatori, con Kouan particolarmente bersagliato per l'incredibile occasione da rete fallita contro il Trapani sull'1-1. "Contro le leggi della fisica" è la definizione di un tifoso, anche se c'è chi lo difende: "Ho letto insulti da brividi per un gol sbagliato: "Ho letto insulti da brividi per un gol sbagliato: questo linciaggio è mostruoso". Attacchi anche a Rosi e Gyomber, che salteranno la decisiva sfida di Venezia: "Ammoniti entrambi dopo 2 minuti di presenza in campo... Capitano e giocatore più esperto. Complimenti".

L'accanimento maggiore però è contro Iemmello: "Stasera non si è divertito poverino!!!" scrive un tifoso riferendosi alla 'frecciata' lanciata dal centravanti a Cosmi durante l'intervallo del match vinto 2-0 dal Grifo sul campo dell'Entella, il primo dopo il ritorno di Oddo. A molti l'esonero del tecnico perugino non è andato giù e "Richiamate Serse" è l'idea di qualcuno, subito commentata con ironia da chi 'anticipa' le prossime mosse del presidente: "Poi se Cosmi perde a Venezia e facciamo i playout 'archiama' Oddo, me pare il minimo. E se Oddo vince i playout, per il prossimo campionato 'archiama' Cosmi".

La maggior parte dei tifosi intanto si rifiuta di perdersi dietro il calcolo di tutte le possibili combinazioni di risultati che porterebbero alla salvezza diretta del Grifo, che resta comunque ancora padrone del suo destino: "Oramai conta solo vincere, basta calcoli" è l'imperativo, mentre cqualcun altro spiega che "L’unica combinazione possibile è: miracolo di Santa Rita + miracolo di San Francesco". E se l'ambiente si è trasfromato una 'polveriera', con il paradosso della contestazione degli ultras 'contestata' da altri tifosi sui social, non mancano gli appelli all'unità: "Vedo commenti da parte di qualcuno che rasentano l’autolesionismo. Vi confido un segreto, non siamo ancora retrocessi. Venerdì giochiamo a Venezia e o ci salviamo direttamente o andremo a fare i play out. Io ci spero e venerdì senza potere vedere la partita andrò comunque a Venezia. La mia squadra si gioca la salvezza e voglio essere lì".