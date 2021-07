Perugia in campo per la seconda amichevole: biglietti disponibili, prezzi e modalità di accesso

Domani (20 luglio) nuovo test per il Grifo di Alvini nel ritiro di Pieve Santo Stefano: tagliandi in vendita allo stadio fino ad esaurimento posti, necessaria un'autocertificazione

'Rotto il ghacchio' con l'8-0 rifilato ai locali dilettanti della Polisportiva Sulpizia nella prima uscita stagionale, il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini è pronto a scendere nuovamente in campo. Avversaria del Grifo nella seconda amichevole, in programma ancora alle ore 17 e sempre allo stadio “Egidio Capaccini” di Pieve Santo Stefano (dove i biancorossi sono in ritiro per preparare il prossimo campionato di B), sarà la Virtus Sangiustino (Promozione umbra).

Sarà consentito l’accesso a un massimo di 300 spettatori, con i tagliandi che saranno in vendita al costo di 10 euro alla biglietteria dell’impianto sportivo il giorno della gara fino ad esaurimento posti. All’ingresso, tutti gli spettatori saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e dovranno necessariamente compilare un’autocertificazione fornita in loco dagli addetti oppure stamparla da casa e consegnarla all’ingresso (scarica qui il modulo modulo).

"All’interno dell’impianto sportivo - si legge in una nota del Perugia -, si invitano tutti i tifosi a rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra e rispettare tutte le indicazioni del personale di servizio. Si consiglia inoltre di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in modo da poterla indossare qualora dovesse venir meno la distanza interpersonale tra i presenti.