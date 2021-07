Il nuovo Perugia debutta in amichevole: biglietti disponibili, prezzi e modalità di accesso

Primo test per il Grifo di Alvini nel ritiro di Pieve Santo Stefano: tagliandi in vendita allo stadio fino ad esaurimento posti, necessaria un'autocertificazione

Dopo la promozione in B e l'arrivo del tecnico Massimiliano Alvini, a cui sono stati già 'consegnati' cinque rinforzi' in sede di calciomercato, il nuovo Perugia è pronto a debuttare nella prima delle tre amichevoli in programma nel ritiro di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Il match è in programma sabato (17 luglio, ore 17) allo Stadio Comunale “Egidio Capaccini” di Pieve Santo Stefano e avversari dei biancorossi saranno i diletanti locali Polisportiva Sulpizia.

BIGLIETTI E PREZZI - "L’evento gara - spiega il club in un comunicato - è organizzato dalla Media Sport Event. Sarà consentito l’accesso all’incontro ad un massimo di 300 spettatori, con i tagliandi che saranno in vendita al costo di 10 euro alla biglietteria dell’impianto sportivo il giorno della gara fino ad esaurimento posti".

NORME ANTI-COVID - All’ingresso, tutti gli spettatori saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e dovranno necessariamente compilare un’autocertificazione fornita in loco dagli addetti oppure stamparla da casa e consegnarla all’ingresso (scarica qui il modulo). All’interno dell’impianto sportivo, si invitano tutti i tifosi a rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra e rispettare tutte le indicazioni del personale di servizio. Si consiglia inoltre di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in modo da poterla indossare qualora dovesse venir meno la distanza interpersonale tra i presenti.