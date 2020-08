Grifo in ritiro a Cascia, ma con chi? Dopo Novellino sondati Colantuono e Rossi

Ore decisive nel Perugia, dove Massimiliano Santopadre è chiamato a delineare la strategia per la doppia sfida playout in cui il Grifo dovrà cercare di conquistare la salvezza. Fondamentale conservare un posto in quella Serie B ritrovata il 4 maggio del 2014, dopo nove anni di amarezze e delusioni, e il presidente ragiona a chi affidare la 'missione'.

Dopo il pesantissimo ko di Venezia la società ha rimesso in discussione Massimo Oddo, tornato nemmeno due settimane prima al posto di Serse Cosmi che lo aveva sostituito, ma sembra difficile il ritorno del tecnico perugino dopo i velenosi strascichi dell'addio. Ecco così che il club ieri ha sondato Walter Novellino, lasciato in sospeso mentre le consultazioni sono proseguite nelle ore successive con altri allenatori: tra questi Delio Rossi e, come riportato dai quotidiani locali, anche quello Stefano Colantuono già conattato a gennaio.

Fumata grigia con entrambi, che avrebbero chiesto un accordo per la stagione successiva (con Oddo al momento ancora sotto contratto fino al 2021), almeno in caso di salvezza ottenuta. La società continua così a ragionare sul da farsi, ma è ovvio che a soli 8 giorni dalla partita c'è bisogno di decidere in fretta e di sapere chi sarà alla guida del gruppo che domani partirà in ritiro per Cascia. Nella terra di Santa Rita bisognerà raccogliere ogni minima energia fisica e mentale, ritrovare orgoglio e spirito di gruppo in attesa di conoscere giovedì 6 agosto quale sarà l'avversaria da affrontare poi la sera del lunedì 10 (ore 21) nel match di andata della doppia sfida per la 'sopravvivenza'.