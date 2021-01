Serie C, Perugia-Arezzo: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Dopo lo 0-0 di Fano il Perugia di Fabio Caserta, che era reduce da tre successi di fila, cercherà di tornare alla vittoria domenica (ore 12.30) nel 'derby' contro l'Arezzo al Curi valido per la 21a giornata del girone B di Serie C

QUI GRIFO - Una sfida a cui il Grifo arriva in emergenza nel reparto d'attacco con Melchiorri, Murano e Minesso in infermeria con il terzino Crialese. Dovrebbero invece essere a disposizione l'acciaccato Sgarbi (frenato negli ultimi giorni da un colpo subito alla caviglia) e Moscati (out nell'ultimo match e tornato in gruppo), con Monaco e Negro che intanto scalpitano per un posto in difesa al fianco di Angella e Sounas che va verso la conferma a centrocampo. Proprio la posizione del greco (potenzialmente trequartista in fase offensiva) renderebbe più 'camaleontico' il 4-3-3 che ha in mente Caserta, con Burrai e Vanbaleghem a completare la mediana e il centravanti Vano supportato sugli esterni da Elia e Falzerano. Dovrebbe invece partire dalla panchina il nuovo centrocampista Di Noia, arrivato in prestito dal Chievo dopo la cessione di Dragomir all'Entella.

QUI AREZZO - Sull'altro fronte Roberto Stellone, scelto dall'Arezzo per sostituire l'esonerato Andrea Camplone e reduce dal 3-2 con striscia polemica incassato in casa contro la Feralpisalò (preparato un dossier sui torti arbitrali), non potrà contare sugli squalificati Sbraga e Arini in difesa e Arini a centrocampo. Il tecnico degli amaranto in questi giorni, come riporta 'Arezzo Notizie', sta continuando a provare il 4-4-2. In difesa toccherà a Borghini, affiancato da Kodr o dal terzino Karkalis se il nuovo arrivato Pinna verrà schierato a sinistra, mentre in mediana dovrebbe esserci posto per Altobelli con Piu a far coppia con Cutolo in attacco.

Perugia-Arezzo (domenica 31 gennaio, ore 12.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano. All. Fabio Caserta

AREZZO (4-4-2): Sala; Luciani, Borghini, Kodr, Karkalis; Belloni, Altobelli, Di Paolantonio, Serrotti; Cutolo, Piu. All. Roberto Stellone

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze

TV: Eleven Sports (in streaming a pagamento) e Teletruria (visibile in chiaro in alcune zone dell'Umbria)

WEB: perugiatoday.it

RADIO: Umbria Radio