Perugia, via al ritiro di Cascia. E in Coppa Italia il Grifo pesca l'Ascoli

Dopo i primi allenamenti agli ordini del nuovo tecnico Fabio Caserta il Perugia sarà da questa sera in ritiro a Cascia, dove preparerà la stagione del riscatto in seguito alla retrocessione in Serie C.

ARRIVA BURRAI - Un ritiro rinviato a causa del Coronavirus, con lo spavento per l'errore di laboratorio che aveva fatto temere un contagio di massa all'interno del gruppo (alla fine sono risultati positivi solo Falzerano e Nzita che non sono ancora in Umbria), e a cui non prenderanno parte Gyomber (trovato l'accordo con la Salernitana), Buonaiuto (già ceduto alla Cremonese) e Falasco che è passato al Pordenone in cambio del 33enne regista Burrai, atteso invece a breve nella città di Santa Rita.

I 23 CONVOCATI - Albertoni, Angella, Bianchimano, Bocci, Di Chiara, Dragomir, Fulignati, Konate, Kouan, Manconi, Mazzocchi, Melchiorri, Monaco, Moscati, Rosi, Sgarbi, Righetti, Lunghi, Tozzuolo, Fabri, Liran, Maisto, De Marco.

COPPA ITALIA - Nel frattempo a Milano è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/21 con il Perugia che entrerà in scena al secondo turno contro l'Ascoli (la gara al momento è in programma il 30 settembre). In un eventuale terzo turno il Grifo affronterebbe la vincente della sfida tra Brescia e Trapani.

Coppa Italia 2020-21, il tabellone (clicca qui per scaricarlo)