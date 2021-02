Serie C, girone B: il Sudtirol frena ma il Padova no, Perugia a -7 dalla vetta

Pari esterno contro il Carpi nella 25ª giornata per gli altoatesini, che scivolano a -5 dai veneti vittoriosi in casa sull'Arezzo: al terzo posto c'è il Grifo che deve però recuperare due partite

Il Sudtirol pareggia sul campo del Carpi (dopo il ko interno con la Feralpi) e scivola a -5 dalla capolista Padova che invece non sbaglia contro l'Arezzo, battuto 2-0 in casa nella 25ª giornata del girone B di Serie C. Inalterato anche il vantaggio sul Perugia, vittorioso oggi al Curi sul Legnago (4-0 il risultato) e lontano 7 punti dalla prima della classe, ma con due gare da recuperare dopo i rinvii dei match di Cesena (causa Covid) e di Fermo (per neve). E domenica il Grifo di Fabio Caserta farà visita alla Vis Pesaro cercando di approfittare dello scontro diretto Sudtirol-Padova.

LA 25ª GIORNATA - Ieri: Gubbio-Fermana 1-1. Oggi: Fano-Cesena 1-2, Perugia-Legnago Salus 4-0, Sambenedettese-Imolese 1-3, Virtus Verona-Ravenna 1-1, Carpi-Sudtirol 0-0, Padova-Arezzo 2-0, Triestina-Vis Pesaro 3-2. Domani: Matelica-Mantova (h 15), Feralpisalò-Modena (h 15)

LA CLASSIFICA - Padova 53, Sudtirol 48, Perugia** 46, Modena* 44, Triestina 42, Virtus Verona 40, Feralpisalò** 38, Sambenedettese 38, Cesena*** 38, Mantova* 33, Matelica* 32, Carpi 29, Fermana* 27, Gubbio* 27, Imolese* 25, Vis Pesaro 23, Legnago Salus 22, AJ Fano* 21, Ravenna 18, Arezzo 12.

(*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno)

LA 26ª GIORNATA - Domenica (21/02): Vis Pesaro-Perugia (h 12.30), Legnago Salus-Gubbio (h 15), Arezzo-Matelica (h 15), Modena-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Triestina (h 15), Fermana-Imolese (h 17.30), Sudtirol-Padova (h 17.30), Mantova-Fano (h 20.30). Lunedì (22/02): Ravenna-Feralpisalò (h 15), Cesena-Carpi (h 20.30).