LIVE Serie B, Pescara-Perugia: segui in diretta il match di andata dei playout

Il tempo dei calcoli, dei ricorsi e delle polemiche è finito. Stasera all'Adriatico (ore 21, su questa pagina la diretta testuale della partita) va in scena la prima delle due sfide playout in cui il Perugia si giocherà la permanenza in Serie B contro il Pescara. Si parte alla pari, con il solo vantaggio del fattore campo (relativo con le porte chiuse) a favore del Grifo che venerdì prossimo (venerdì 14 agosto, ore 21) ospiterà gli abruzzesi di Andrea Sottil nel match di ritorno al Curi.

I CONVOCATI DEL GRIFO - Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Righetti, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.