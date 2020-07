LIVE Serie B, Venezia-Perugia: segui in diretta la sfida salvezza del Grifo

È il giorno della verità per il Perugia, che oggi (venerdì 31 luglio, ore 21 ) farà visita al Venezia nella 38ª giornata di Serie B, ultima di regular-season (su questa stessa pagina la diretta testuale del match con aggiornamenti 'live'). Il tempo dei discorsi e dei rimpianti è finito, stasera c'è da conquistare una salvezza fondamentale per il futuro della società e della piazza e un risultato diverso dalla vittoria potrebbe non bastare per evitare i playout. "Mi fido ciecamente dei miei ragazzi", ha detto alla vigilia Massimo Oddo che dovrà fare a meno dell'infortunato Di Chiara e degli squalificati Rosi e Gyomber.

LA 38ª GIORNATA (venerdì 31 luglio, ore 21) - Ascoli-Benevento, Chievo-Pescara, Cosenza-Juve Stabia, Cremonese-Pordenone, Entella-Cittadella, Frosinone-Pisa, Livorno-Empoli, Salernitana-Spezia, Trapani-Crotone, Venezia-Perugia.

LA CLASSIFICA - Benevento 83, Crotone 68, Spezia 58, Pordenone 57, Cittadella 55, Chievo 53, Pisa 53, Frosinone 53, Salernitana 52, Empoli 51, Entella 48, Cremonese 48, Venezia 47, Ascoli 46, Perugia 45, Pescara 45, Cosenza 43, Juve Stabia 41, Trapani (-2) 41, Livorno 21.