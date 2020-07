LIVE Serie B, Entella-Perugia: segui in diretta la partita del Grifo

Dopo l'esonero di Cosmi e il ritorno in panchina di Oddo i biancorossi di scena a Chiavari sul campo dell'Entella (venerdì 24 luglio, ore 21) nella 36ª giornata di Serie B: Iemmello e compagni a caccia di punti per la salvezza, in attesa poi delle successive e ravvicinate sfide con il Trapani al Curi (lunedì 27 luglio, re 21) e poi a Venezia (venerdì 31 luglio).

Entella-Perugia (inizio ore 21)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Toscano; Dezi; G. De Luca, Rodriguez. All. Roberto Boscaglia

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Capone, Buonaiuto; Iemmello. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Riccardo Ros di Pordenone

LE SCELTE DI ODDO - Subito cambio di modulo per Oddo, che torna al 4-3-2-1 e lascia fuori i due capitani Rosi e Falcinelli così come Nicolussi Caviglia a centrocampo, confermando Mazzocchi come terzino destro e rilanciando Dragomir in mediana e Capone alle spalle di Iemmello (di nuovo titolare) in tandem con Buonaiuto (che ha recuperato dagli acciacchi dei giorni scorsi). In difesa c'è Falasco a sinistra mentre al centro Gyomber vince il ballottaggio con Rajkovic e Sgarbi (di nuovo a disposizione dopo aver contato i tre turni di squalifica). Sull'altro fronte Boscaglia conferma il 4-3-1-2 con l'ex grifone Dezi a fare il trequartista al posto dello squalificato Schenetti.

VIGILIA 'MOVIMENTATA' - Movimentati i giorni di avvicinamento a questa sfida, con la squadra a prepararsi agli ordini di Oddo a Coverciano mentre a Perugia gli ultras contestavano duramente i calciatori e il presidente Massimiliano Santopadre, che nel frattempo è tornato ad alzare la voce con gli arbitri ("Chiedo rispetto"). A poche ore dal match è arrivato poi un messaggio di sostegno da parte del sindaco Andrea Romizi.

LA 36ª GIORNATA (venerdì 24 luglio) - Ore 18.45: Livorno-Crotone 1-5. Ore 21: Ascoli-Pordenone, Chievo-Cittadella, Cosenza-Pisa, Cremonese-Spezia, Entella-Perugia, Frosinone-Benevento, Salernitana-Empoli, Trapani-Pescara, Venezia-Juve Stabia.

LA CLASSIFICA - Benevento 80, Crotone* 65, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana 51, Pisa 50, Empoli 48, Chievo 47, Entella 47, Ascoli 45, Cremonese 44, Venezia 44, Perugia 42, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 37, Trapani (-2) 35, Livorno* 21.

(*una gara in più)

LA 37ª GIORNATA (lunedì 27 luglio, ore 21) - Benevento-Chievo, Cittadella-Venezia, Crotone-Frosinone, Empoli-Cosenza, Juve Stabia-Cremonese, Perugia-Trapani, Pescara-Livorno, Pisa-Ascoli, Pordenone-Salernitana, Spezia-Entella.