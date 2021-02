Figc, Santopadre fuori dal Consiglio: il presidente del Perugia tra i non eletti

Massimiliano Santopadre resta fuori dal Consiglio federale. È questo il verdetto delle elezioni della Figc che hanno visto oggi (lunedì 22 febbraio) confermare Gabriele Gravina alla presidenza fino al 2024 (fumata bianca già al primo scrutinio con il 73,45% dei voti contro il 26,25% dello sfidante Cosimo Sibilia). Il presidente del Perugia infatti, nell'assemblea apertasi questa mattina a Roma con un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19, è stato battuto alle urne dai colleghi Giuseppe Pasini (Feralpisalò) e Alessandro Marino (Olbia) che sono stati eletti come consiglieri di Lega Pro. Un ruolo a cui il patron del Grifo aspirava per poter partecipare al progetto di riforma del campionato di Serie B in cui punta a ritornare.

IL NUOVO CONSIGLIO - I consiglieri federali eletti: Claudio Lotito e Giuseppe Marotta per la Serie A; Giuseppe Pasini e Alessandro Marino per la Lega Pro; Stella Frascà e Daniele Ortolano per la Lega Dilettanti, ai quali si aggiungono Florio Zanon (area Nord), Francesco Franchi (area Centro), Maria Rita Acciardi (area Sud). In rappresentanza degli atleti professionisti Davide Biondini e Umberto Calcagno, per i Dilettanti Valerio Bernardi e Chiara Marchitelli, per i tecnici professionisti Mario Beretta e per i dilettanti Zoi Gloria Giatras. Di diritto in Consiglio i presidenti delle Leghe e dell'AIA: Paolo Dal Pino (Serie A), Mauro Balata (Serie B), Francesco Ghirelli, (Lega Pro), Cosimo Sibilia (Dilettanti) e Alfredo Trentalange (Aia).