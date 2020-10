Coronavirus, negativi i secondi tamponi sul Grifo. E oggi c'è la Coppa Italia: a Brescia sei gli assenti

"Il secondo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra in data odierna (ieri, ndr) ha dato esito negativo". Questo recita un comunicato del Perugia Calcio, dopo che due giorni fa un calciatore biancorosso è risultato positivo al coronavirus.

Il grifone in questione non è partito per la Lombardia, dove oggi (ore 16) il Perugia sfiderà il Brescia nel terzo turno di Coppa Italia. Sei le assenze nellla squadra di Fabio Caserta, che ha convocato 21 giocatori: oltre a Kouan, Burrai e Minesso mancheranno il secondo portiere Baiocco (che ieri ha perso il papà), Angella e Negro. La vincente della sfida affronterà ai sedicesimi Benevento o Empoli (che si affronteranno oggi in Campania, sempre alle ore 16).

I CONVOCATI - Portieri: Bocci, Fulignati. Difensori: Cancellotti, Crialese, De Marco, Favalli, Monaco, Rosi, Sgarbi, Tozzuolo. Centrocampisti: Dragomir, Elia, Falzerano, Konate, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri, Murano.