Brescia-Perugia 3-0, Caserta archivia la Coppa Italia: "Condizionati dal Covid, ora testa a Modena"

Non ha rimpianti Fabio Caserta dopo il 3-0 incassato a Brescia, costato al Perugia l'eliminazione dalla Coppa Italia al terzo turno. "Purtroppo non siamo riusciti a preparare questa sfida a causa del Covid (un tampone positivo e stop agli allenamenti prima del match, ndr). Per i ragazzi non era facile ma sono stati molto bravi e al di là del risultato sono contento della prestazione. I giovani Lunghi e Tozzuolo e chi aveva fin qui giocato meno Konate, Vanbaleghem e Cancallotti hanno dato il massimo e lottato palla su palla. Sono soddisfatto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche preoccupazione in più, in attesa di ulteriori tamponi che veranno effettuati sul gruppo squadra nei prossimi giorni, per l'impegnativa trasferta di domenica prossima a Modena: "Dovremo stare molto attenti per il problema che abbiamo avuto ma inizieremo a lavorare in vista di questa trasferta. Speriamo di recuperare qualcuno, anche se sarà difficile, ma intanto è già buono aver messo minuti nelle gambe di chi nn ne aveva molti e che nessuno si è fatto male".