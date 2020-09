Perugia, in Serie C è il giorno dei calendari: dove seguire il sorteggio in diretta

Dopo la compilazione dei gironi, che ha visto il retrocesso Perugia inserito nel raggruppamento B insieme al Gubbio (la Ternana è nel girone C), oggi è invece il giorno dei calendari per la Serie C che prenderà il via il 27 settembre.

La cerimonia dei sorteggi avrà luogo nella sede fiorentina della Lega Pro a partire dalle ore 17 (diretta tv su Raisport e diretta testuale su perugiatoday.it).