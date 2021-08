LIVE Coppa Italia, Perugia-Sudtirol: segui in diretta la sfida del Curi

Primo appuntamento ufficiale per il Grifo del nuovo tecnico Alvini: nel turno preliminare arrivano gli altoatesini al Curi (ore 19), chi vince sfiderà il Genoa

Dopo le amichevoli in ritiro e il 2-0 nel tst contro il Cesena il Perugia di Massimiliano Alvini inizia a fare sul serio. Oggi (domenica 8 agosto) è infatti in programma la prima sfida ufficiale della stagione per il Grifo, che ospiterà (ore 19) il Sudtirol al Curi nel turno preliminre della Coppa Italia (diretta testuale su perugiatoday.it). Chi vincerà andrà poi a sfidare il Genoa a Marassi venerdì prossimo (13 agosto).

Coppa Italia, Perugia-Sudtirol (ore 19)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Curado, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Kouan; Carretta, Murano. A disp.: Fulignati, Moro, Righetti, Angori, Sgarbi, Gyabuaa, Sounas, Manneh, Corradini, Murano. Bianchimano. All. Massimliano Alvini

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi; De Col, S. Davi, Urso, Vinetot; Malomo, Tait, Karic; Odogwu, Fischnaller, Rover. A disp.: Meli, Zaro, Curto, Casiraghi, Fabbri, Gatto, Moscati, Voltan, Fink, Candellone. All. Ivan Javorcic

ARBITRO: Miele di Nola