Coppa Italia, Perugia-Sudtirol 1-0: basta Carretta per regalarsi il Genoa

Buona la prima per il Perugia del nuovo tecnico Massimiliano Alvini, che debutta superando per 1-0 davanti a 1.000 spettatori il Sudtirol al Curi nel turno preliminare di Coppa Italia. È un gol segnato da Carretta a inizio ripresa a spingere il Grifo al turno successivo, dove ad attenderlo c'è la sfida di venerdì prossimo (13 agosto, ore 18) a Marassi contro il Genoa (diretta tv su Italia 1).

LE 'MOSSE' DEI TECNICI - Senza Rosi, Di Noia e lo squalificato Vano, Alvini schiera il Grifo con il 3-4-1-2 provato durante il ritiro di Pieve Santo Stefano e sono quattro i volti nuovi rispetto alla scorsa stagione: subito titolari il portiere Chichizola, il difensore Dell'Orco (alla sinistra di Angella mentre a destra c'è Sgarbi preferito a Curado), l'esterno Lisi sulla corsia mancina (con Falzerano sull'altro lato) e l'attaccante Carretta in tandem davanti con Murano, mentre Kouan è il trequartista e Burrai-Vanbaleghem è la coppia mediana.

IL PRIMO TEMPO - I biancorossi prendono subito il comando delle operazioni, con un atteggiamento aggressivo e un fraseggio fatto di scambi stretti. Per la prima occasione bisogna però aspettare il 16', quando sul primo dei tanti corner collezionati dal Grifo e calciati da Burrai la palla viene girata di testa da Angella che però non inquadra la porta. A metà frazione c'è il 'cooling break' concesso Perugia Miele di Nola per consentire ai giocatori di idratarsi nell'umida afa del Curi e al 31' il Grifo va vicino al vantaggio: lancio dell'ispirato Burrai per Murano che incrocia col destro, trovando però la deviazione in corner del portiere Poluzzi. La reazione altoatesina è in un destro sbilenco di Beccaro (36') ma è ancora il Grifo a rendersi pericoloso al 40': cross 'pennellato' di Burrai dalla destra e girata di testa di Murano, con la palla che sfila fuori a pochi centimetri dal palo. L'ultimo tentatico è degli ospiti, con la conclusione alta di Rover (42') ammonito prima dell'intervallo per un fallo su Lisi lanciato in contropiede.

LA RIPRESA - Si va al riposo sullo 0-0 e quello che i biancorossi non sono riusciti a fare in 45 minuti giocati comunque con un buon piglio e un atteggiamento propositivo, arriva invece subito nella ripresa: Kouan difende bene il pallone e apre per Falzerano sulla destra, cross in mezzo verso Carretta che di testa insacca e porta in vantaggio il Grifo. Sbloccata la gara il più sembra fatto, ma Murano calcia fuori non approfittando di un errore degli altoatesini e per poco il Sudtirol non ne approfitta: lancio lungo e Odogwu infila la retroguardia biancorossa, involandosi verso Chichizola ma colpendo il palo con il sinitro. Servito dal pimpante Falzerano è ancora poi Murano a impegnare Poluzzi con uno spettacolare pallonetto, ma il Perugia sembra in calo e Alvini interviene: dentro prima Melchiorri per Murano, Curado per Angella e Gyabuua per Kouan e poi Bianchimano e Righetti al posto di Carretta e Falzerano, mentre tra gli ospiti fa il suo ingresso in campo anche il grande ex Moscati. Nel finale la stanchezza inizia a farsi sentire sulle gambe dei calciatori in campo, con il Sudtirol che prova invano a gettarsi in avanti alla caccia del pari e il Grifo che fatica a ripartire ma chiude ogni spazio agli avversari. E l'ultima chance è per il biancorosso Curado, che su corner di Burrai stacca bene di testa e sfiora la traversa. Poco male, ad Alvini basta l'1-0 per qualificarsi al turno successivo dove venerdì prossimo (13 agosto) il suo Perugia sfiderà il Genoa a Marassi (diretta tv su Italia 1).

