Coppa Italia, Genoa-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Trasferta a Marassi per il Perugia, che dopo il successo al Curi contro il Sudtirol nel turno preliminare di Coppa Italia farà visita in quello successivo al Genoa (venerdì 13 agosto, ore 18 con diretta testuale su perugiatoday.it).

GENOA-PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

LE ULTIME - "Affronteremo un avversario di livello superiore ma con i dovuti accorgimenti cercheremo di far emergere in campo i nostri punti di forza" ha detto alla vigilia il tecnico biancorosso Massimiliano Alvini, che recupera Vano e Rosi tra i convocati in cui figura anche l'ultimo acquisto Santoro. "Il Perugia è una squadra organizzata e ci creerà dei problemi" ha affermato a sua volta l'allenatore dei liguri Davide Ballardini, che non ha ancora a disposizione Johan Vasquez e l’attaccante che deve sostituire Shomurodov. Davanti con Destro dovrebbe esserci spazio a Buksa, classe 2003.

