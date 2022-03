Due perugini alla partenza della Cape Epic in Sudafrica, gara ciclistica in coppia tra i vigneti

La FitLab raacing team di Perugia alla Cape Epic in Sudafrica.

Filippo Guastella e Alessio Mariotti, appartenenti alla FitLab racing team di biciclette parteciperanno alla famosissima gara a tappe in Sudafrica che inizia domani, domenica 20 marzo.

Filippo Guastella, triatleta, istruttore di triathlon, preparatore atletico di ciclismo e proprietario di una palestra, e Alessio Mariotti , imprenditore, ciclista da più di 10 anni, presidente di una società calcistica dilettantistica a livello regionale.

Da Perugia un grandissimo in bocca al lupo e l’augurio di coronare il sogno di ogni ciclista chiamato Cape Epic, giunta alla 19° edizione nella tenuta vinicola Lourensford, in Sudafrica. Gara a tappe di 8 giorni, il cui percorso misurerà 657 chilometri per 17.250 metri di dislivello totali, da percorrere sempre in coppia con il proprio compagno di squadra, all’interno della Val de Vie.