Chiara e Francesco, campioni oltre la disabilità: la presidente Tesei li "premia" con la bandiera della Regione

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato i campioni paralimpici Chiara Andidero, medaglia d’oro nei 200 metri farfalla ai recenti Mondiali di Vichy in Francia, e il tennista Francesco Felici, numero due al mondo juniores nel tennis in carrozzina, reduce dai successi nei tornei di Nizza e Bruxelles. Chiara era accompagnata dai genitori, Laura Sportellini e Gianfranco Andidero, dalla sorella Sara Andidero, dal tecnico della Virtus Buonconvento Fermo, Marco Cicconi, da Francesca Cecconi allenatrice Amatori Nuoto Perugia e dalla nonna Rosetta Borrii che nei suoi 82 anni non ha voluto perdere l’evento. Con Francesco c’erano la madre Catia Mosconi, Lucia Baldoni e la presidente del Comitato “Ricominciamo da Francesco”.

Presenti l’assessore comunale di Perugia, Leonardo Varasano, e il consigliere comunale Massimo Pici che ha fatto da mediatore all’incontro. E’ stata l’occasione per una chiacchierata con gli atleti che hanno ripercorso la loro esperienza sportiva mentre la presidente Donatella Tesei ha voluto ringraziare i due atleti per aver portato l’Umbria sui podi più alti delle due discipline paralimpiche, consegnando a Chiara e a Francesco la bandiera della Regione dell’Umbria quale onorificenza con il titolo di ambasciatori sportivi per la regione dell’Umbria nel mondo, salendo nei gradini più alti del podio. Non sono mancati momenti di emozione da parte dei due giovani atleti nel ricevere la bandiera e Francesco Felici nel ricevere il riconoscimento ha omaggiato la presidente Tesei con la pallina da tennis, dell’ultima gara, autografata.