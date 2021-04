La CDP Subito a podio nella prima gara del Ferrari Challenge

Nella prova inaugurale dell'europeo che si è corsa a Monza il pilota della concessionaria perugina, Maurizio Pitorri, ha conquistato il terzo posto nella classe Am della Coppa Shell dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare alla pari con i migliori.

Prima gara e primo podio. Il Team CDP De Poi ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 2021 del Ferrari Challenge partecipando al primo appuntamento del campionato europeo che si è corso sulla pista di Monza. A difendere i colori della squadra della concessionaria perugina del Cavallino è stato il pilota Maurizio Pitorri che ha gareggiato nella Coppa Shell categoria Am dove già nella gara di sabato otteneva un ottimo risultato piazzandosi al terzo posto. “Dopo aver partecipato già nel 2018, sempre con la CDP, sono soddisfatto di questa nuova esperienza nel Ferrari Challenge – ha commentato il pilota reatino – la nostra squadra ha lavorato in maniera impeccabile consegnandomi una vettura perfetta, e in gara mi sono sono trovato subito bene, mi sono eso conto che potevo fare un buon risultato, e i tempi sul giro erano ottimi, praticamente giravo sullo stesso passo dei primi, e così ho spinto parecchio. Purtroppo ho fatto anche un paio di errori arrivando lungo alla prima variante in fondo al rettilineo dove ho perso delle posizioni, ma poi sono riuscito a recuperare con facilità ed alla fine credo proprio di aver meritato il terzo posto. Salire sul podio a Monza nel Ferrari Challenge è stata comunque un’emozione unica – ha concluso Pitorri – è un campionato bellissimo e molto prestigioso, e dopo questa prima gara dell’anno ora mi concentrerò sui prossimi appuntamenti di Valencia, Nurburgring e Mugello. Il mio obiettivo e quello della squadra è partecipare alle finali mondiali del Challenge che si correranno proprio al Mugello” Sulla stessa sintonia anche Angelo De Poi che ha affermato: “Come concessionaria Ferrari Siamo nel Challenge ormai da più di 20 anni e abbiamo raccolto tante soddisfazioni e tanti risultati di prestigio. Di recente abbiamo conquistato il titolo europeo ladies con Corinna Gostner che anche quest’anno sarà in gara con i nostri colori assieme al fratello ed al padre. Pitorri invece con il terzo posto di Monza ha subito dimostrato di saperci fare, è un pilota di esperienza e dalle grandi capacità, e sono certo che nel corso del campionato potrà ottenere risultati ancora migliori”.

