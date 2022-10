Calcio serie B, c'è l'ufficialità: Fabrizio Castori torna ad allenare il Perugia

Le settantadue ore probabilmente più frenetiche della storia recente del Perugia Calcio si chiudono con l'atteso annuncio ufficiale: Fabrizio Castori, già al lavoro da lunedì scorso, torna ad allenare i biancorossi dopo l'esonero dello scorso 19 settembre, vale a dire all'indomani del derby perso a Terni, e le dimissioni di Silvio Baldini, giunte subito dopo la sconfitta interna con il Sudtirol e ufficiali da oggi.

Toccherà dunque al mister di San Severino Marche cercare di condurre questa squadra ad una salvezza a dir poco complicata: l'esordio, il secondo stagionale, in quel di Reggio Calabria, non si prospetta per nulla agevole.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della prima squadra a Fabrizio Castori.

Con lui torna lo staff tecnico che sarà composto dal vice allenatore Riccardo Bocchini, dal preparatore atletico Carlo Pescosolido e dai collaboratori tecnici Marco Castori e Tommaso Marolda.

La Società augura al tecnico e allo staff buon lavoro".