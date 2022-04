Il campionissimo Tony Cairoli dà spettacolo nell'enduro a Città di Castello

Neanche la pioggia battente, caduta con tale intensità da impedire perfino lo svolgimento delle premiazioni, ed il repentino calo delle temperature, hanno raffreddato l’entusiasmo di Tony Cairoli, assoluto protagonista, a Città di Castello, del 2° round del trofeo monomarca KTM di enduro.



Appena sceso dalla sua fida 350 Exc-F, che condotto con maestria tra fango, canali e pozzanghere, l’ex-iridato di motocross, al debutto in questa specialità, ha infatti chiesto agli organizzatori quando si sarebbe disputata la terza prova; e non ha nascosto il proprio disappunto quando si è reso conto che coinciderà con i suoi impegni nel National, il campionato outdoor statunitense.

Scattata sotto il sole, la gara in terra umbra ha dovuto poi, come detto, fare i conti col maltempo; ma l’ottima organizzazione del Moto Club Baglioni di Città di Castello ha consentito che giungesse in porto regolarmente, nonostante qualche inevitabile contrattempo. Il fondo appesantito dalla pioggia l’ha resa particolarmente dura, esaltando le doti di un fuoriclasse come Cairoli e rendendo quasi eroico l’impegno dei 500 partenti (cifra vicina ai record assoluti della specialità), in sella anche alle moto consorelle di casa KTM, ovvero Gas Gas e Husqvarna.



Alla fine l’ha spuntata il romano Joakin Furbetta, anche lui ottimo crossista, amico fraterno e compagno di allenamenti di Cairoli, che ha preceduto di appena 28 centesimi di secondo Matteo Del Cocco e di poco più di 3 secondi il nove volte campione del mondo.



Cairoli, da pilota espertissimo, ha inizialmente preso le misure al tipo di competizione, poi si è imposto in due prove speciali consecutive ed ha infine concluso “in passerella”.

L’Umbria motociclistica esce vincitrice dall’impegno avendo ancora una volta messo in luce, in questa circostanza sulle mulattiere e i sentieri dell’alta Val Tiberina, la straordinaria capacità organizzativa dei propri club.



Purtroppo il maltempo ha impedito invece il 25 Aprile lo svolgimento dei corsi CTP, New Entry e Hobby Sport, programmati dal Comitato Regionale Federmoto a Castiglione del Lago, sulla pista di Gioiella. Preso atto dell’impraticabilità del terreno, troppo fangoso per accogliere iniziative promozionale riservate a debuttanti e giovanissimi, il meeting è stato spostato all’8 maggio.