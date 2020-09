Campionato serie A | Ecco le favorite e le relative quote per scommettere: Juve in pole e poi tutte le altre

La stagione di Serie A 2020/2021 è alle porte. Il campionato, complice degli avvenimenti degli scorsi mesi, partirà in ritardo rispetto alle abitudini. Ciò che non cambia, ormai da molti anni anni, è il ruolo di favorita per la vittoria dello scudetto della Juventus che va a caccia del decimo titolo consecutivo. Nonostante in panchina ci sia il debuttante Andrea Pirlo, gli analisti di Eurobet considerano i bianconeri ancora una volta come la formazione da battere e offrono la loro vittoria finale a 1,95. La principale candidata ad insidiare il primato della Juventus in Italia è l'Inter guidata da Antonio Conte che, nello scorso torneo, è arrivata ad un solo punto di distanza dai bianconeri dell'ormai ex Sarri. Il successo dei nerazzurri è a quota 2,75. Le altre sono più lontane. Il titolo al Napoli di Gattuso è a 11 mentre a 17 c'è il terzetto composto da Atalanta, Lazio e Milan. La suggestione Roma si trova a 51.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.