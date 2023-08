A Perugia i Campionati Nazionali di tennis e padel dei dipendenti delle università italiane

Racchette alla mano per i Campionati Nazionali di tennis e di padel dei dipendenti delle università italiane che si incontreranno a Perugia dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

La manifestazione sportiva porterà in città circa 250 tra atlete e atleti provenienti da 21 atenei di tutta Italia, 122 saranno impegnati sui campi da tennis, mentre 127 si cimenteranno sul terreno di gioco del padel.

“L’Ateneo è fiero dell’impegno e dello spirito di appartenenza delle sue atlete e dei suoi atleti” sottolinea il rettore Maurizio Oliviero rivolgendo il suo in bocca al lupo ai partecipanti, di tutti gli Atenei italiani in gara.

Per i Campionati nazionali di tennis, alla trentaseiesima edizione e che si svolgeranno allo Junior Tennis Perugia, saranno assegnati i titoli assoluti maschile e femminile, nonché quelli a squadre over 50 e over 60, mentre il Campionato nazionale di padel, alla seconda edizione con location il centro sportivo Gryphus Sporting Club, vedranno in palio i titoli maschile, femminile e misto.

Le finali di padel si svolgeranno mercoledì 30 agosto, quelle di tennis sabato 2 settembre.

Gli atenei, provenienti da tutto lo stivale, rappresentati nelle competizioni sono: Università di Bologna “Alma Mater”, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Catania, Università della Calabria, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi Milano - Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università di Pisa, Università La Sapienza, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Siena, Politecnico di Torino, Università di Trento, Università Ca’ Foscari Università Iuav Venezia, Università statale di Milano, Università di Sassari.

Nell’edizione 2022 dei Campionati di tennis e di padel a Chieti, Francavilla al Mare e Pescara, gli atleti e le atlete di UniPg hanno ottenuto una medaglia d’oro, due argenti e un bronzo, posizionandosi al terzo posto assoluto nel tennis e al primo nel padel. Anche quest’anno sono fermamente intenzionati a confermare un ruolo da protagonisti nella competizione.

La capitana della squadra di tennis e padel del Circolo San Martino di UniPg, Roberta Ragni, ha spiegato che: “L’unione e lo spirito di appartenenza, che fin dall’inizio caratterizzano questo gruppo inseparabile, pronto a soffrire e gioire insieme fuori e dentro il campo per sostenere la nostra Università, sono davvero emozionanti”.