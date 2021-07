Serie B, ecco il calendario: il Perugia inizia a Pordenone, segui la diretta

A Ferrara la presentazione del calendario (ore 19): il Grifo in attesa di conoscere quale sarà il suo cammino nel prossimo campionato cadetto

È il giorno del calendario oggi per la Serie B, con la presentazione in programma a Ferrara a partire dalle ore 1 Tra le squadre in attesa di sapere quale sarà il proprio cammino c'è anche il Perugia, che ha riconquistato la categoria ad appena un anno dall'amara retrocessione dell'estate 2020.

19.32 - Alla settima giornata la sfida tra il Perugia e il Benevento dell'ex tecnico biancorosso Fabio CAserta

19.30 - Sul palco la perugina Federico Cappelletti, moglie dell'indimenticato ex grifone Paolo Rossi a cui la Serie B intitolerà un premio

19.19 - Via al sorteggio: il cammino del Perugia inizierà in trasferta, con la visita al Pordenone nella prima giornata 21 agosto). Già sorteggiate le prime sei giornate

19.15 - Viene trasmesso un messaggio del ct azzurro Roberto Mancini, che augura un "in bocca al lupo" a tutti i ptotagonisti della Serie B.

19.05 - Dopo il video con le Sul palco Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata.

19.01 - Tutto pronto a Ferrara per la compilazione del calendario della serie B 2021/22 (qui le date del campionato e i criteri usati nel sorteggio).

