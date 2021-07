Serie B, ecco il calendario: il Perugia inizia in trasferta, la data del derby con la Ternana

È stato compilato a Ferrara il calendario della Serie B 2021/22 (qui le date del campionato e i criteri usati nel sorteggio). Tra le 20 squadre protagoniste ci sarà anche il Perugia, che ha riconquistato la categoria ad appena un anno dall'amara retrocessione dell'estate 2020: il Grifo inizierà in trasferta sul campo del Pordenone nella prima giornata (21 agosto), alla settima sfiderà il grande ex Fabio Caserta passato al Benevento mentre il primo derby con la Ternana è in programma alla penultima di andata (18 dicembre) al Curi.

Alla presentazione dei calendari erano presenti il Direttore Generale Gianluca Comotto e il vice-presidente Mauro Lucarini. "Come Perugia dobbiamo subito calarci nella mentalità della B - per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza - ha commentato dopo la compilazione del calendario il direttore sportivo biancorosso Marco Giannitti -. Mi auguro che lo spettacolo in campo sia supportato dai tifosi sugli spalti che da sempre sono un elemento imprescindibile del gioco".

