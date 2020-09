Calciomercato, Di Chiara saluta il Perugia e va alla Reggina: i dettagli dell'operazione

Dopo l'arrivo a Perugia del terzino sinistro Crialese la notizia era nell'aria, ora c'è anche l'ufficialità: Gianluca Di Chiara lascia il Grifo retrocesso in Serie C per passare alla Reggina neopromossa in B. La formula del trasferimento, come comunica la stessa società biancorossa, è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Il comunicato del club: "A.C. Perugia Calcio - si legge nella nota - comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Di Chiara alla società Reggina 1914. Arrivato a Perugia per la seconda volta nella sua carriera (la prima fu durante la stagione 16/17) Di Chiara lo scorso anno, tra campionato e coppa Italia ha realizzato un totale di 27 presenze e un gol".