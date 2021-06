Perugia, ufficiale: contratto pluriennale per il nuovo tecnico Alvini. E Santopadre torna a parlare...

Perugia, inizia l'era di Massimiliano Alvini. Dopo la rescissione di Fabio Caserta che ha accettato la corte del Benevento e ieri è stato annunicato dai sanniti, il Grifo ha 'incoronato' il suo erede ufficializzando oggi l'arrivo in panchina dell'ex allenatore della Reggiana, retrocessa sotto la sua guida in C nell'ultimo torneo cadetto che affronterà però di nuovo con i biancorossi.

"Il tecnico - si legge nella nota del Perugia - ha firmato un contratto biennale con opzione. La Società augura al nuovo mister un buon lavoro". Domani intanto tornerà a parlare il presidente Massimiliano Santopadre, che si presenterà davanti ai microfoni domani (giovedì 17 giugno alle ore 16.30) in conferenza stampa.