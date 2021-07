Calciomercato Perugia, quinto rinforzo per Alvini: ufficiale Manneh

Quinto rinforzo per Massimiliano Alvini (in foto insieme al direttore sportivo Marco Giannitti), nuovo tecnico del Perugia tornato in B che sta lavorando sul Grifo del futuro nel ritiro di Pieve Santo Stefano. Dopo l'attaccante Carretta, il portiere Chichizola, il difensore Curado e l'esterno Lisi il club biancorosso ha infatti ufficializzato anche l'ingaggio di Kalifa Manneh, 22enne attaccante esterno gambiano che si era svincolato dal Catania.

"L’attaccante - si legge nel comunicato del Perugia - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato in Gambia il 2 settembre 1998 ha collezionato 110 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Catania e Carrarese realizzando in totale 7 reti. Convocato in diverse occasioni con la maglia del Gambia ha esordito con la propria nazionale il 7 giugno 2019 nell’amichevole contro la Guinea. Benvenuto al Perugia!".