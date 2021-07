Perugia, quattro debutti nella prima amichevole: 8-0 alla Sulpizia, doppietta di Bianchimano

Quattro debutti nel Perugia del nuovo tecnico Massimiliano Alvini (anche lui alla prima in biancorosso), che nella prima amichevole della stagione vinta 8-0 allo stadio 'Egidio Capaccini' di Pieve Santo Stefano (dove il Grifo è in ritiro) contro i dilettanti locali della Polisportiva Sulpizia. Il nuovo tecnico ha infatti schierato il portiere Chichizola, il difensore Curado, l'esterno Lisi e l'attaccante Carretta, in attesa dell'inserimento in gruppo degli 'ultimi arrivati' Manneh, Gyabuaa e Dell'Orco che suderanno nei prossimi giorni con i compagni in provincia di Arezzo.

IL TABELLINO:

Perugia-Sulpizia 8-0

PERUGIA PT (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Curado; Falzerano, Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Kouan; Murano, Carretta. All. Alvini

PERUGIA ST (3-4-1-2): Chichizola (26′ st Moro); Sgarbi (20′ st Angori), Angella (14′ st Cancellotti), Curado (26′ st Lunghi); Rosi, Sounas, Di Noia, Righetti; Kouan (14′ st Konate); Melchiorri, Bianchimano. All. Alvini

POLISPORTIVA SULPIZIA: Cavalli, Bottoni, Donnini, Rinaldini, Gigli, Piccardi, Schaban, Metozzi, Prifti, Cuccolini, Vischi. Entrati nella ripresa: Ghirelli, Marini, Koci, Ghignoni, Nocentini, Santoro, Cresti, Jusef, Taounza, Cagnini, Bigoni, Salvini. All. Guerra

ARBITRO: Valentina Finzi di Foligno (Piomboni di Città di Castello – Ottobretti di Foligno)

MARCATORI: 17′ pt (rig.) Burrai, 20′ pt Kouan, 27′ pt Murano, 9′ st Melchiorri, 11′ st Di Noia, 20′ st e 27′ st Bianchimano, 39′ st Lunghi

NOTE: giornata soleggiata.