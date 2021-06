Perugia, "accordo Santopadre-Vigorito": via libera per Caserta al Benevento

Contatto avvenuto tra i due presidenti e secondo Sky Sport è stata raggiunta un'intesa per il passaggio del tecnico che ha riportato in B il Grifo sulla panchina dei sanniti, retrocessi invece dalla A

Santopadre-Vigorito, contatto avvenuto. Dopo la rottura con Fabio Caserta, deciso ad accettare la corte del Benevento retrocesso dalla Serie A, il Perugia aspettava la mossa dei sanniti per 'liberare' il tecnico che ha riportato in B un Grifo deciso invece a confermarlo (e che in un 'summit' precedente gli aveva dato garanzie sulla conferma dello zoccolo duro della squadra e sui rinforzi necessari a renderla competitiva per una cadetteria che il club di Pian di Massiano non vuole più perdere).

Forte del biennale che lega Caserta al Perugia, il presidente Santopadre ha preso atto del 'cambio di rotta' dell'allenatore ponendo però un indennizzo come condizione per dargli il 'via libera' e sostituirlo (con Massimiliano Alvini, ex Reggiana, in pole per raccoglierne l'eredità). Dopo giorni di stallo il contatto tra il numero uno biancorosso e il patron dei sanniti Vigorito (ottimi i rapporti tra i due) è avvenuto oggi e secondo quanto riportato nella sera di oggi (venerdì 4 giugno) da 'Sky Sport' è stata "raggiunta un'intesa" che "ha sbloccato" la trattativa e consentirà di definire il passaggio di Caserta al Benevento "all'inizio della prossima settimana".

Da capire, a questo punto, se l'indennizzo sarà economico o consisterà in una 'contropartita' tecnica che secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbe essere rappresentata dal 31enne esterno sinistro tedesco Oliver Kragl, reduce dal prestito all'Ascoli.