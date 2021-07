Prende forma il Perugia di Alvini: 10-0 alla Virtus Sangiustino, tripletta di Falzerano e altri due debutti

Seconda uscita con il 3-5-2 nel ritiro di Pieve Santo Stefano, dove hanno 'esordito' in biancorosso Dell'Orco e Manneh: doppiette per Melchiorri e Bianchimano. Lunghi intanto è stato ceduto in prestito

Continua a prendere forma nel ritiro di Pieve Santo Stefano il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini, che in provincia di Arezzo si sta preparando a quella Serie B appena ritrovata. Dopo l'8-0 rifilato ai dilettanti locali della Polisportiva Sulpizia e i 'debutti' del portiere Chichizola, del difensore Curado, dell'esterno Lisi e dell'attaccante Carretta oggi - nella seconda uscita stagionale allo stadio 'Egidio Capaccini' il Grifo ha vinto 10-0 contro la Virtus Sangiustino, formazione di Promozione umbra.

Nel primo tempo a segno Vano, Sounas e Murano (entrato al 21' al posto di Carretta) mentre nella ripresa sono arrivate le doppiette di Melchiorri e Bianchimano (4 gol nei due test per lui) e la tripletta di Falzerano. Lascia il ritiro intanto il giovane attaccante Lunghi, ceduto in prestito al Montevarchi in Serie C

PERUGIA (3-5-2): Chichizola (23′ st Moro), Rosi (1′ st Cancellotti), Sgarbi (1′ st Menci – 19′ st Manneh), Curado (1′ st Angori); Lisi (1′ st Righetti), Sounas (1′ st Di Noia), Vanbaleghem (1′ st Burrai), Konate (1′ st Kouan), Dell’Orco (1′ st Falzerano); Carretta (21′ pt Murano – 1′ st Bianchimano), Vano (1′ st Melchiorri). All. Alvini

VIRTUS SANGIUSTINO: Matteaggi C. (27′ st Valenti), Matteaggi L. (13′ st Brizzi), Botta (9′ st Gabrielli), Martini, Fancelli (1′ st Nocentini T. – 41′ st Comanducci), Poggini A., Goretti (29′ st Piccinelli), Del Bene A., Cerboni (1′ st Del Bene M.), Sanchez, Broggini. A disp.: Nocentini L. All. Poggini S.

ARBITRO: Ilaria Bianchini di Terni (Lauri di Gubbio – Polidori di Perugia)

MARCATORI: 19′ pt Vano, 21′ pt Sounas, 29′ pt Murano, 3′ st e 26′ st Melchiorri, 9′ st, 19′ st e 39′ st Falzerano, 22′ st e 31′ st Bianchimano