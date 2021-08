Calciomercato Perugia, Alvini tranquillo: "Mi fido del club, stiamo lavorando forte"

Debutto in salita per il Perugia di Massimiliano Alvini, che ritrova la Serie B e sul campo del Pordenone avrà diverse assenze. "Niente alibi" ha detto il tecnico biancorosso alla vigilia, rispondendo poi così in conferenza stampa a una domanda sul mercato: "In questi giorni ho penasto solo al Pordenone - ha detto l'allenatore -, perché è sul campo che io posso determinare insieme alla squadra".

Il timoniere del Grifo professa pazienza: "Ha parlato il presidente una settimana fa e ci siamo visti ieri, quello che ci siamo detti sempre è chiaro e dunque aspetto. Al mercato ci pensa la società, verso la quale nutro grande fiducia e stima. Stiamo lavorando bene insieme, pur nelle difficoltà che in questo periodo affrontano tutti. Lo stiamo facendo in sintonia, con piacere. Stiamo lavorando forte per raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti".