Calciomercato Serie B, il Perugia prende Cristian Dell’Orco

Nuovo colpo di mercato del Grifo per il prossimo campionato di Serie B. Il Perugia, con una nota ufficiale, annuncia "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Dell’Orco".

Il difensore, classe 1994, spiega ancora il Grifo, "arriva a titolo definitivo dal Sassuolo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Per lui 54 gettoni in Serie A con le maglie di Sassuolo, Empoli (con la quale ha realizzato al momento l’unico gol in massima serie) Lecce e Spezia, quest’ultima nella scorsa stagione. Ha militato anche nel Novara, Ascoli e Feralpisalò e vestito la maglia dell’Italia Under 20 per 7 volte".

Sempre oggi il Perugia Calcio, con una nota pubblicata sul sito del club, annuncia "di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Emmanuel Gyabuaa".