Calciomercato, il Perugia chiude con una doppietta: presi Matos e Murgia, Melchiorri alla Spal

Dopo Segre, Ghion e Zanandrea arrivano anche l'attaccante dall'Udinese e il centrocampista ex Lazio dagli estensi (in cambio della punta biancorossa): i dettagli delle operazioni. Angori in prestito al Toro

Chiude con una doppietta il calciomercato del Perugia: dopo gli annunci dei centrocampisti Segre dal Torino e Ghion dal Sassuolo e quello del difensore Zanandrea dal Mantova arrivano infatti anche quelli del 28enne attaccante brasiliano Ryder Matos dall'Udinese e del 25enne centrocampista Alessandro Murgia (ex Lazio) dalla Spal, che in cambio prende Melchiorri dal Perugia.

LA PUNTA - Matos, come comunica il Grifo, arriva "a titolo definitivo" e si è "legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2024". Nato a Seabra (comune del Brasile nello Stato di Bahia) il 27 febbraio 1993, ha totalizzato 88 presenze in Serie A tra Fiorentina, Verona, Carpi e Udinese realizzando 2 reti. Con i viola anche 8 apparizioni con 3 reti e 2 assist in Europa League. Lo scorso anno ad Empoli, dove ha contribuito alla vittoria del campionato, 28 presenze e 7 reti. All’estero ha vestito le maglie del Palmeiras, Lucerna e Cordoba.

L'EX LAZIO - Murgia arriva invece "a titolo temporaneo fino al termine della stagione" come spiega una nota del Perugia aggiungendo di aver "contestualmente raggiunto con la società S.P.A.L. l’accordo per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Federico Melchiorri. Il club biancorosso augura a Federico le migliori fortune professionali e sportive. Per lui 96 presenze e 21 reti con il Grifo e la vittoria del Campionato Lega Pro 2020/2021".

ANGORI AL TORO - Sempre oggi il Perugia ha comunicato che il 17enne difensore Samuele Angori "ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club biancorosso fino al 30 giugno 2024" per poi essere ceduto "a titolo temporaneo con diritto di opzione, al Torino FC fino al termine della stagione".