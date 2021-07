Il Perugia pronto al debutto in attesa di Dell'Orco e Gyabuaa. E la Nord torna a 'parlare'

"Avanti vecchio grifone, sempre con te stagione dopo stagione". Questo recita lo striscione firmato dai gruppi della Curba Nord esposto al Curi alla vigilia della prima amichevole stagionale del Perugia tornato in Serie B, che domani (sabato 17 luglio) nel ritiro di Pieve Santo Stafno (in provincia di Arezzo) sfiderà la i diletanti locali Polisportiva Sulpizia. A chiudere il messaggio degli ultras biancorosso il consueto "Santopadre Vattene", 'mantra' portato avanti per tutta la stagione scorsa.

Nel frattempo la società biancorossa continua a lavorare sul mercato e nelle prossima ore dovrebbe ufficializzare altri due rinforzi da mettere a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Alvini, che ha già ricevuto 'in dote' gli il portiere Chichizola, il difensore Curado, l'esterno Lisi e gli attaccanti Carretta e Manneh. E i prossimo sarà un colpo di spessore: econdo quanto ripotano i quotidiani umbri il Perugia ha trovato l'accordo con il Sassuolo per l'acquisto a titolo definitivo del 27enne difensore Cristian Dell'Orco (capace di agire come terzino sinistro o centrale) l'anno scorso in prestito allo Spezia in Serie A.

In tutto 54 le presenze (con un gol e due assist) nella massima serie per il laterale degli emiliani, collezionate con le maglie di Sassuolo, Empoli, Lecce e Spezia. Come lui nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato dal Grifo anche Emmanuel Manu Gyabuaa, un centrocampista classe 2001 di origini ghanesi nato a Parma: due volte campione d'Italia con la Primavera dell'Atalanta, con cui c'è l'accordo per il prestito, è nel giro delle nazionali azzurre giovanili con cui ha fatto tutta la trafila.