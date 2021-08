Serie B, calciomercato Perugia: è il giorno di De Luca, dopo le visite mediche la firma

Dopo l'accelerata dei giorni scorsi oggi è quello di Manuel De Luca al Perugia. Arrivato a Pian di Massiano per sottoporsi alle visite mediche di rito, il 23enne centravanti della Sampdoria firmerà poi per il Grifo che ne annuncerà l'arrivo in prestito dalla Sampdoria (che lo ha ingaggiato dopo la mancata iscrizione in B del Chievo da cui si è così liberato).

Un altro rinforzo dunque per il nuovo tecnico Massimiliano Alvini, che di recente ha accolto nella rosa l'esterno destro Ferrarini preso in prestito dalla Fiorentina. La dirigenza intanto (nella foto il direttore sportivo biancorosso Marco Giannitti) continua a lavorare anche sulle uscite, in cerca di una sistemazione per Di Noia, Melchiorri e Vano.