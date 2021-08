Serie B, calciomercato Perugia: ufficiale l'arrivo di De Luca dalla Sampdoria

Dopo le visite mediche svolte nella mattinata di oggi (giovedì 26 agosto) a Pian di Massiano è arrivata anche la firma e ora è ufficiale: Manuel De Luca è un calciatore del Perugia. Ad annunciarlo nel pomeriggio è stato lo stesso Grifo, comunicando in una nota di aver "raggiunto l’accordo con U.C Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Manuel De Luca".

L’attaccante, nativo di Bolzano e che ha appena compiuto 23 anni lo scorso luglio, come spiega il comunicato pubblicato sul sito del Perugia "è cresciuto nel settore giovanile del Torino fino all’esordio in Coppa Italia il 3 gennaio 2018 contro la Juventus. Per lui 51 presenze e 9 gol in Serie B con le maglie di Virtus Entella (19 gettoni e 3 reti) e lo scorso anno Chievo Verona (32 presenze e 6 reti più un altro gol in Coppa Italia. Ha anche vestito le maglie di Alessandria e Renate. Benvenuto in biancorosso Manuel!"