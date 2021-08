Calciomercato, Perugia in pressing sulla Sampdoria: stretta per De Luca

Il Grifo accelera per il prestito del 23enne attaccante, che ha firmato per i liguri dopo la mancata iscrizione del Chievo

Le prossime ore potrebbero essere decisive per l'arrivo a Perugia di un nuovo attaccante. Il Grifo sta infatti stringendo con la Sampdoria per il prestito di Manuel De Luca, 23enne centravanti che i liguri hanno ingaggiato dopo la mancata iscrizione in B del Chievo da cui si è così liberato.

In attesa di concretizzare anche qualche movimento in uscita (Vano e Melchiorri quelli con la valigia nel reparto avanzato), il club biancorosso ha deciso di puntare sull'ex clivense e come anticipato dai quotidiani umbri, anche Sky Sport dà oggi l'affare "in dirittura d'arrivo".