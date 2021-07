Perugia-Aquila Montevarchi 6-0: il ritiro si chiude con un'altra goleada, debutta anche Gyabuaa

Nella terza e ultima amichevole in terra aretina prima in biancorosso per il giovane arrivato dall'Atalanta

Dopo l'8-0 rifilato ai dilettanti locali della Polisportiva Sulpizia e il 10-0 alla Virtus Sangiustino (Promozione umbra) il Perugia del nuovo tecnico Massimiliano Alvini conclude il ritiro di Pieve Santo Stefano superando 6-0 il Montevarchi nella terza e ultima amichevole in programma in terra aretina. Debutto da titolare per Gyabuaa, unico dei nuovi arrivati a non aver ancora giocato, e tre gol per tempo: Vanbaleghem, Burrai su rigore e Lisi nel primo poi Melchiorri, Kouan e il solito Bianchimano (5 reti fin qui) nella ripresa.

Perugia-Aquila Montevarchi 6-0

IL TABELLINO:

PERUGIA: Chichizola (40′ st Moro); Curado (28′ st Konate), Angella (16′ st Cancellotti), Dell’Orco (1′ st Sgarbi); Falzerano (10′ st Righetti – 43′ st Angori), Burrai (10′ st Di Noia), Vanbaleghem (10′ st Sounas), Lisi (16′ st Manneh); Gyabuaa (1′ st Kouan); Murano (10′ st Bianchimano), Carretta (1′ st Melchiorri). All. Alvini

MONTEVARCHI: Giusti, Senzamici (45′ st Nardi), Martinelli, Mignani (10′ st Chottong), Barranca, Lunghi (27′ st Occhiolini), Amatucci, Gambale (16′ st Arnetoli), Biagi (31′ st Lebrun), Lischi, Jallow. A disp. Antonielli (GK), Giorgelli, Tozzuolo, Pinzauti, Lorenzini. All. Malotti

ARBITRO: Tommaso Zamagni di Cesena (Bertozzi di Cesena – Tagliaferri di Lovere)

MARCATORI: 21′ pt Vanbaleghem, 23′ pt (rig.) Burrai, 37′ pt Lisi, 35′ st Melchiorri, 36′ st Kouan, 43′ st Bianchimano