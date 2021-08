Serie B, calciomercato: il Perugia sull'ex juventino Zanandrea, Di Carmine ufficiale alla Cremonese

Un ex juventino potrebbe approdare nelle prossime ore a Perugia. Il club biancorosso è infatti vicino al 22enne jolly difensivo Gianmaria Zanandrea, cresciuto nel vivaio dei bianconeri (dopo la Primavera ha militato in C con la Under 23) che nell'estate scorsa lo hanno ceduto al Mantova. La trattativa con i lombardi sembra ben avviata, tanto che secondo Sky Sport già nelle prossime ore "si può chiudere" con il calciatore che affronterebbe così la Serie B con il Grifo.

'SFUMA' DI CARMINE - Sempre tra i cadetti grande colpo messo a segno dalla Cremonese, che ha ufficializzato l'ingaggio l'attaccante Samuel Di Carmine che lascia così la Serie A e il Verona. In grigiorosso l'attaccante, con un passato nel Perugia che per un momento aveva 'accarezzato' l'idea di riportarlo in Umbria, troverà alri ex grifoni come Crescenzi, Buonaiuto, Vido e Daniel Ciofani.