Calciomercato, doppia uscita per il Perugia: ceduti Vano e Di Noia, per l'attacco spunta Matos

Il centravanti va alla Pistoiese, il centrocampista alla Fidelis Andria mentre il Grifo pensa all'attaccante brasiliano dell'Udinese in caso di una partenza di Bianchimano e Melchiorri

Dopo gli arrivi dell'esterno destro Ferrarini (convocato dall'Italia Under 21) in prestito e dell'attaccante De Luca in prestito dalla Sampdoria, aspettando quello del difensore Zanandrea dal Mantova, in casa Perugia si registrano due movimenti in uscita.

Nel giorno in cui il Grifo di Alvini sfida l'Ascoli al Curi nella seconda giornata di camppionato infatti il club biancorosso ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Pistoiese per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Michele Vano" e "inoltre di aver raggiunto l’accordo con la Fidelis Andria per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Giovanni Di Noia".

Nei piani della dirigenza perugina restano poi in uscita anche di Bianchimano e Melchiorri e in caso di una loro cessione negli ultimi giorni di mercato a Pian di Massiano scatterebbe l'assalto a Ryder Matos, 28enne attaccante brasiliano dell'Udinese su cui c'è anche la Reggina.