Perugia, Alvini dirige il primo allenamento: "Grazie ai tifosi che sono venuti"

Raduno al Curi per il neo promosso Grifo: dopo tamponi, test e un veloce riscaldamento in palestra i biancorossi sono scesi in campo agli ordini del nuovo tecnico

A poco più di due mesi dal ritorno in Serie B il Perugia torna a sudare. Il Grifo si è infatti radunato oggi (giovedì 8 luglio) al Curi e dopo i tamponi molecolari, i test sierologici e un breve riscaldamento in palestra. i biancorossi si sono trasferiti sul prato dell'antistadio. Lì il nuovo tecnico Massimiliano Alvini ha diretto il suo primo allenamento sotto gli occhi del presidente Massimiliano Santopadre e dei direttori Gianluca Comotto e Marco Giannitti.

"Sono felice e ringrazio i tifosi che sono venuti qui, me ne aspetto sempre di più" ha detto l'allenatore toscano mentre veniva salutato prima di entrare in campo dai sostenitori del Perugia venuti allo stadio. Un contatto che Alvini potrà continuare a vivere nei prossimi giorni, con gli allenamenti aperti al pubblico (fino a sabato) prima della partenza per il ritiro di Pieve Santo Stefano (in provincia di Arezzo) in programma lunedì (12 luglio).