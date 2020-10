Calciomercato Perugia, Valentin Vanbaleghem è il nuovo centrocampista del Grifo

Adesso è ufficiale. Il colpo last minute del Grifo ha firmato il contratto con il Grifo nel giorno del suo compleanno. Il Perugia Calcio, con una nota ufficiale pubblicata sul sito, "rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazione sportive del centrocampista classe ’96 Valentin Vanbaleghem".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Proprio oggi - sottolinea il Grifo - l’atleta, di nazionalità francese, compie 24 anni. Vanta 41 presenze in Ligue 2 e 7 apparizioni in Coppa di Francia. Proprio in quest’ultima manifestazione nella stagione 2017/2018 è arrivato in finale con la squadra del Les Herbies (terza divisione) contro il Paris Saint Germain uscendo sconfitto 2-0. Nell’ultima stagione ha militato nel LB Châteauroux collezionando 22 presenze".