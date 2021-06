Calciomercato, Perugia: per la porta spunta Antonio Donnarumma, ormai ex Milan

Il 31enne portiere ex Gubbio, fratello del più celebre azzurro Gigio impegnato a Euro2020 con l'Italia e destinato al Psg, si svincola dai rossoneri e viene accostato al Grifo ritornato in Serie B

Svolta in arrivo in casa Perugia, dove si cerca di piazzare il primo colpo con il portiere che dovrà sostituire Minelli lasciato libero dopo i sei mesi di contratto sottoscritti a gennaio. Ne è sicuro l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo cui il Grifo sta per chiudere l'ingaggio del 31enne Antonio Donnarumma che come il fratello Gigio (protanista a Euro2020 con l'Italia e destinato al Psg) si svincola dal Milan: "Manca solo l'annuncio - scrive il giornalista sul suo sito - Antonio sta per dire sì al Perugia".

Cresciuto nel 'Diavolo' dopo aver mosso i primi passi nella Juve Stabia, il portiere campano di Castellamare di Stabia ha indossato in carriera le maglie di Genoa (con cui è sceso in campo una volta in A), Piacenza, Gubbio (39 gettoni nella stagione 2011/12 tra i cadetti) e Bari giocando praticamente sempre in Serie B (65 presenze). Un'esperienza anche in Grecia nella Super League 1, la massima categoria ellenica (stagione 2016/17), con 21 partite giocate tra le fila dell'Asteras Tripolis. Da lì il passaggio al Milan come terzo portiere al seguito del fratello Gigio con all'attivo solo tre apparizioni (due in Coppa Italia e una in Europa League).