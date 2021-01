Calciomercato Perugia, non solo Rosi in uscita: Dragomir va all'Entella, Reggiana su Falzerano

Il Perugia è pronto a salutare alcuni dei suoi 'senatori'. Il primo a salutare dovrebbe essere il 21enne centrocampista rumeno Vlad Dragomir, che ha il contratto in scadenza (senza rinnovo sarebbe libero di firmare per un altro club a partire dal 2 febbraio) ed è a un passo dall'Entella, che è pronto a riportarlo in Serie B come anticipato da Sky Sport e riportato questa dai quotidiani umbri.

Il Grifo è pronto a monetizzare (una percentuale dell'incasso andrà girato agli inglesi dell'Arsenal che lo avevano ceduto ai biancorossi), così come è pronto a cedere qualora la Reggiana decidesse di affondare il colpo su Marcello Falzerano (29), che sempre secondo Sky Sport potrebbe a sua volta quindi tornare nel campionato cadetto.

Cessioni, queste, che libererebbero poi dei posti nella lista 'over' e consentirebbero dunque delle eventuali entrate dopo quella del centravanti Michele Vano (29) dal Verona (era in prestito a Mantova): per la mediana, ad esempio, piace Giovanni Di Noia (26) del Chievo. In cerca di destinazione poi c'è anche l'ormai ex capitano Aleandro Rosi (33), escluso dalla lista dei convocati per il match poi pareggiato ieri dal Grifo a Fano e con la valigia in mano dopo una rottura con la dirigenza che pare insanabile.