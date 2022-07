Calciomercato serie B, Vulic è ufficialmente un giocatore del Perugia

Il Perugia, come già anticipato ieri, infonde un po' di fosforo al centrocampo e ufficializza l'acquisto di Milos Vulic (1996). Il mediano serbo dunque è l'elemento che serviva a mister Castori per poter sviluppare il proprio gioco e giunge a titolo definitivo dal Crotone, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, a dir la verità poco fortunate.

Questo il comunicato ufficiale:

"A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Vuli? dalla società F.C. Crotone.

Il centrocampista, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione per ulteriori 3 anni.

Serbo, 26 anni il prossimo 19 agosto, vanta oltre 200 presenze e 21 gol con le maglie di Stella Rossa Belgrado, FK Napredak Krusevac e Crotone. Con gli “Squali” 47 presenze fra Serie A, Serie B e Coppa Italia con 2 reti.

Al momento 2 presenze nella nazionale della Serbia".

NEL DETTAGLIO - Nato a Krusevac, in Serbia, il 19 agosto del 1996, Milos Vulic ha iniziato la sua attività in patria con Napredak Kruševac di cui ha vestito la maglia dal 2013 al gennaio 2019 dopo essere partito nel settore giovanile della medesima società (107 presenze, 11 gol). Segue il passaggio al prestigioso club della Stella Rossa di Belgrado, con cui realizza 6 gol in 30 gettoni totali vincendo due campionati serbi. Nel settembre 2020 l'approdo in serie A tra le fila del Crotone, dove rimane per due anni e realizza 1 rete in 25 partite giocate. Tuttavia la sua militanza in Calabria non è molto fortunata dato che i rossoblù si rendono protagonisti di una doppia retrocessione, ma ciò non intacca il valore del calciatore, che conta anche due presenze con la nazionale maggiore serba. Ora è pronto ad una nuova e stimolante avventura con la casacca del Grifone indosso.

LE MANOVRE PER IL REPARTO AVANZATO

Non si fermerà ovviamente qui il mercato del Perugia. L'attacco, oltre ai riconfermati Matos ed Olivieri, conta soltanto Vano e Melchiorri, che saranno destinati a fare nuovamente le valigie nei prossimi giorni. Giannitti in queste ultime ore avrebbe chiuso per il classe 2001 Giuseppe Di Serio, che ha diviso la scorsa stagione tra Benevento e Pordenone, dove ha giocato in prestito. Il giocatore originario di Trento potrebbe fare comodo a Castori per la sua abilità nelle sponde e nell'aprire spazi per i compagni. Può essere impiegato come prima punta o come esterno d'attacco in un tridente.